Taylor Lautner besucht Konzert von Ex-Freundin Taylor Swift

Taylor Swift (34) reist aktuell mit ihrer The Eras Tour durch die Welt und begeistert zahlreiche Fans. Unter diesen befindet sich wohl auch ein Verflossener der Sängerin – und zwar Taylor Lautner (32). Auf ihrem aktuellen Konzert in London im Wembley-Stadion ließ sich der Twilight in den Reihen der Zuschauer blicken und hatte sogar eine weitere Taylor dabei: seine Ehefrau Taylor Dome. Das zeigt ein Foto auf dem Onlineportal X. Auf diesem trägt der Schauspieler ein weißes Shirt und rundet sein Outfit mit einer coolen Sonnenbrille und einige Freundschaftsarmbänder um sein Handgelenk ab.

Dass drei Taylors aufeinandertreffen, finden vor allem die Fans urkomisch. In der Kommentarspalte heißt es beispielsweise: "Taylor und Taylor sind gekommen, um Taylor zu sehen!" Zudem freut sich ein Socia-Media-Nutzer darüber, dass offenbar kein böses Blut zwischen der Musikerin und ihrem früheren Partner herrscht. "Es ist total erfrischend, einen Ex zu sehen, der keinen Groll hegt!", schreibt der User beeindruckt.

Taylor und die "Bad Blood"-Interpretin kamen sich bei den Dreharbeiten der Liebeskomödie "Valentinstag" näher. Daraufhin gingen sie im Jahr 2009 für ein paar Monate gemeinsam durchs Leben, bis die Beziehung letztendlich zerbrach. In dem "Call Ger Daddy"-Podcast von Alex Cooper ließ der 32-Jährige das Ganze Revue passieren und erinnerte sich, dass die Partnerin von Travis Kelce (34) diejenige gewesen sei, die damals die Beziehung der beiden beendet hatte. "Ja, absolut. [...] Ich überlege gerade, was genau passiert ist. Aber nein, ja, sie war es", verriet Taylor.

Instagram / taylorlautner Taylor mit seiner Frau, März 2022

Getty Images Taylor Lautner, Schauspieler

