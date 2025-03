Sixpack ade: "Twilight"-Star Taylor Lautner sieht anders aus

Taylor Lautner (33), bekannt aus der "Twilight"-Saga, zeigte sich jetzt an den Stränden von Cancun und überraschte mit einem veränderten Look. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als muskulöser Werwolf Jacob Black berühmt wurde, genoss gemeinsam mit seiner Ehefrau Tay Lautner (27) die mexikanische Sonne. Dabei entspannte das Paar unter schattigen Loungesesseln und spazierte gemeinsam am Wasser entlang. Die Daily Mail veröffentlichte nun Fotos des Paares, auf denen der einstige Muskelprotz eine deutlich natürlichere Körperform zeigt.

Taylor, der neben "Twilight" auch in Filmen wie "Tracer" und "Abduction" sowie der Serie "Scream Queens" mitspielte, hat Hollywood in den letzten Jahren weitgehend den Rücken gekehrt. Mit Tay teilt er jedoch ein neues Projekt: den gemeinsamen Podcast "The Squeeze", in dem sie über persönliche Themen sprechen. Dabei sprach Taylor auch über die ständigen Vergleiche zu seinem "Twilight"-Körper: "Nach Breaking Dawn begann ich, mich gegen Fitnessstudios zu wehren und habe einen natürlicheren Körper entwickelt", erklärte er. Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten, oft wurde ihm vorgeworfen, sich "gehen zu lassen". Die jahrelange Kritik hatte jedoch ihren Preis, besonders auf seine psychische Gesundheit.

Privat läuft für Taylor und Tay, die sich 2022 das Ja-Wort gaben, alles rund. Besonders witzig: Noch vor ihrer Beziehung zählte sich Tay laut einer TikTok-Challenge ironisch zu "Team Edward". In einem Video zeigte sie ein Foto von Robert Pattinson (38) als ihren Kindheits-Schwarm, bevor sie zu einem Bild ihres zukünftigen Ehemannes wechselte. Taylor nahm die Situation mit Humor und scherzte: "Es wurde Zeit, dass ich mal etwas gewinne." Das Paar genießt ihr gemeinsames Leben nun wohl in vollen Zügen – Muskeln hin oder her.

Getty Images Taylor Lautner in "Twilight"

Instagram / taylorlautner Tay Lautner und Taylor Lautner, Dezember 2021

