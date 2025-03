Bodyshaming: Taylor Lautner stärkt Selena Gomez den Rücken

Selena Gomez (32) steht erneut im Kreuzfeuer der Bodyshaming-Debatte – dieses Mal ausgelöst durch ihren Auftritt bei den Screen Actors Guild Awards 2025. Die Schauspielerin und Sängerin trug ein blaues Off-Shoulder-Kleid, das ihre Fans sowohl begeisterte als auch Kommentare zu ihrem Gewicht auslöste. Einige Online-Trolle spekulierten über mögliche Diätmittel oder Eingriffe, während sich andere abfällig über ihre Figur äußerten. Sowohl Taylor Lautner (33) als auch die "The View"-Moderatorinnen Whoopi Goldberg (69) und Sunny Hostin sprangen der 32-Jährigen daraufhin öffentlich zur Seite. Besonders Taylor, der kurze Zeit 2009 mit Selena liiert war, verbreitete via Instagram eine klare Botschaft: "Es ist eine grausame Welt voller Hass da draußen (...) Es geht niemals um die Form, Farbe oder das Erscheinungsbild deines Körpers."

Neben Taylors emotionalem Statement zog auch die Diskussion in der Talkshow "The View" Aufmerksamkeit auf sich. Sunny und Whoopi kritisierten die Bodyshaming-Kultur scharf und erinnerten daran, dass Selenas gesundheitliche Probleme, wie ihre Lupus-Erkrankung, zu Gewichtsschwankungen führen könnten. Selena selbst hat in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass ihr Körper sich durch Medikamente verändere: "Ich neige dazu, während der Einnahme Wasser anzusetzen, und das ist vollkommen normal", erklärte sie bereits 2023 auf TikTok. Trotz ihrer Offenheit bleibt das Verständnis vieler Kritiker gering – umso wichtiger seien öffentliche Unterstützer, betonten die Gastgeberinnen der Show.

Dass Selena ihr Gewicht oft in den Schlagzeilen sieht, ist nicht neu. Bereits in früheren Interviews sprach sie laut Daily Mail offen über die Auswirkungen ihrer Krankheiten und wie sie, trotz allem, Stärke bewahre. Lupus, eine Autoimmunerkrankung, und komplizierte medizinische Eingriffe, wie ihre Nierentransplantation im Jahr 2017, prägen ihr Leben seit Jahren. Beeindruckend ist, dass Selena sich nicht von den Meinungen Außenstehender entmutigen lässt. Stattdessen nutzt sie ihre Plattform, um für mehr Körperakzeptanz und Mitgefühl zu werben. Mit diesem Mut inspiriert sie ihre Fans weiterhin – unabhängig davon, was über sie gesagt wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den SAG Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den 31. SAG Awards am 23. Februar 2025 in Los Angeles, Kalifornien.