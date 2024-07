Damit bringt Taylor Lautner seine Frau richtig auf die Palme

Taylor Lautner (32) und seine Frau Tay gehen bereits seit sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Eigentlich sind der Schauspieler und die gelernte Krankenschwester ein Herz und eine Seele – hin und wieder gibt es aber auch Faktoren, die sie aneinander so richtig nerven. In einem Interview mit Hollywood Life verrät Taylor: "Tay ist ein sehr organisierter, sauberer Mensch, und ich bin es nicht so sehr." Tay wiederum findet, dass ihr Mann mit der Zeit "besser" geworden sei. Die Beauty könne ihrem Liebsten aber auch nicht böse sein.

Eine Sache bringt Tay aber so richtig auf die Palme: Toilettenpapier. "Ich mag es, wenn das Klopapier auf eine bestimmte Art und Weise aufgehängt wird – es gehört nach oben, nicht nach unten", merkt sie in dem Interview an. Auch wenn es einige Kleinigkeiten gebe, sind Taylor und Tay nach wie vor total glücklich miteinander: "Tay und ich sind jetzt seit sieben Jahren zusammen, also seit fast zwei Jahren verheiratet, und wir hatten immer wieder kleine Probleme miteinander, die wir aber in den Griff bekommen haben."

2018 machte Taylor die Beziehung mit Tay öffentlich. Seine Schwester Makena Moore hatte die beiden damals verkuppelt. Im Gespräch mit People erzählte der Twilight-Star, Makena habe zu ihm gesagt: "Kumpel, ich habe deine zukünftige Frau gefunden. Du musst dieses Mädchen kennenlernen." Zwei Jahre später folgte dann auch schon der Antrag. Von der anschließenden Hochzeit schwärmte Tay im Interview mit Vogue: "Ich fühlte mich wie in einem Märchen. Alles war so wunderschön – ich war absolut überwältigt."

Instagram / taylorlautner Taylor mit seiner Frau, März 2022

Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

