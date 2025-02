Taylor Lautner und seine Frau Tay sehen erstmals "Twilight"

Taylor Lautner (32) und seine Frau Tay haben zum ersten Mal gemeinsam die komplette Twilight-Filmreihe, in der der Schauspieler mitspielte, angeschaut. Im Podcast "The Squeeze" verrieten die beiden, dass sie kürzlich einen Harry Potter-Marathon beendet hatten. Auf der Suche nach einer neuen Filmreihe landeten sie schließlich bei den "Twilight"-Filmen, mit denen Taylor als Werwolf Jacob Black bekannt wurde. Beide hatten die Filme seit Langem nicht mehr gesehen, was die Erfahrung für sie besonders machte. "Es war wirklich angenehm", resümierte Taylor und gab zu: "Ich konnte mich diesmal distanzieren und die Filme als Fan sehen."

Während Taylor beim erneuten Anschauen der fünf Filme die Handlung und Action genoss, war seine Frau Tay im Vorfeld etwas skeptisch. Sie befürchtete, dass die Filme "cringe" sein könnten, doch das Gegenteil war der Fall. "Sie sind für mich so magisch", schwärmte Tay, die auch erzählte, dass sie bei einigen Szenen von Taylor emotional wurde. Eine besonders rührende Szene in "Eclipse", in der Jacob Bella warmhält, bewegte sie sehr, da sie den Schauspieler in einer Zeit vor ihrem Kennenlernen zeigte: "Es war verrückt zu sehen, dass du schon so ein ganzes Leben gelebt hast, bevor ich dich kannte." Gemeinsam diskutierte das Paar daraufhin auch, ob Tays frühere Schwärmerei für Robert Pattinson (38) ihre Team-Edward- oder Team-Jacob-Präferenz beeinflusst habe.

Taylors Rolle als Jacob Black in Twilight war ein Karriere-Meilenstein und machte ihn weltweit bekannt. Privat lernte er seine große Liebe Tay 2018 durch seine Schwester Makena kennen. Die beiden verlobten sich 2021 und traten ein Jahr später vor den Traualtar. Für Freizeitprojekte wie Filmmarathons ist das Paar immer zu haben: Nach "Twilight" und "Harry Potter" stehen nun die nächsten Filmklassiker auf der Liste. Während Taylor die Der Herr der Ringe-Reihe vorschlug, brachte Tay die Star Wars-Filme ins Gespräch. Ob sie dafür genauso begeistert sind wie für Twilight, wird sich zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Lautner in Twilight

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Lautner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige