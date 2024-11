Taylor Lautner postet humorvolles "Twilight"-Video im Netz

Taylor Lautner (32) erlaubte sich vor wenigen Tagen einen Scherz auf TikTok. Der Schauspieler nahm an einem Trend teil, bei dem Nutzer mutige Behauptungen aufstellen. Daraufhin tun sie so, als schalten sie versehentlich auf die Frontkamera, wodurch ihre Identität enthüllt wird. Taylor nutzte diesen Trend, um seine Meinung zu der Twilight-Debatte rund um Team Edward vs. Team Jacob preiszugeben. In seinem Video ist zuerst eine Szene aus dem vierten Film der "Twilight"-Saga zu sehen, welche eine Traumsequenz der Hochzeit von Edward und Bella zeigt. "Ehrlich gesagt, s*heiß auf Edward. Bella hätte mit Jacob zusammenkommen sollen", schrieb der Jacob-Darsteller. Daraufhin wechselt die Kameraperspektive auf Taylors Gesicht. Ein zusätzlicher Text mit der Aufschrift "Oh nein, nein, nein" erscheint. Taylor tippt daraufhin hektisch auf seinem Handy — und lässt es scheinbar fallen.

"Twilight"-Fans fanden den humorvollen Scherz gelungen. Das TikTok hat innerhalb von 24 Stunden fast 20 Millionen Likes erhalten. "Er hat den Trend gewonnen", kommentierte ein begeisterter User. "Warum habe ich das Gefühl, dass es Tays Idee war?", lautete ein anderer Kommentar. Taylor antwortete darauf: "Weil du sehr schlau bist (und recht hast)." Taylors Frau Tay schlug zwar die Idee für den Clip vor, war früher aber für Team Edward.

Seit dem ersten "Twilight"-Film von 2008 diskutieren Fans, ob sich Bella, gespielt von Kristen Stewart (34), für Edward oder Jacob entscheiden sollte. Für Taylor war die Rivalität zwischen seinem Kollegen Robert Pattinson (38) und ihm damals aber weniger unterhaltsam. "Ich war so jung und ich hatte das Gefühl, dass es seltsam war, um die Welt zu reisen, in verschiedenen Städten zu sein und Tausende von schreienden Fans zu haben, die entweder auf der einen oder der anderen Seite standen", erklärte der Jacob-Darsteller vergangenes Jahr im Podcast "The Toast". Heute nimmt der Schauspieler den damaligen Konkurrenzkampf mit Humor, wie er mit seinem Video bestätigte.

Getty Images Taylor Lautner und seine Frau Tay

Getty Images Der "Twilight"-Cast im Jahr 2009

