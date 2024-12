So wuppen Taylor Lautner und seine Frau Karriere und Ehe

Der US-amerikanische Schauspieler Taylor Lautner (32) und seine Ehefrau Taylor Lautner haben in einem Interview mit dem Magazin People offenbart, wie sie es schaffen, ihre Arbeit und ihr Eheleben in Einklang zu bringen. Das Paar, das nicht nur den gleichen Namen trägt, sondern auch gemeinsam den erfolgreichen Podcast "The Squeeze" moderiert, sprach darüber, welche Grenzen es setzt, um die Beziehung gesund zu halten. In dem Interview betonten die Lautners, dass ihre wichtigste Regel darin besteht, zu wissen, wann sie aufhören müssen, über die Arbeit zu sprechen, um sich ganz aufeinander konzentrieren zu können.

Tay erklärte, dass es für sie besonders wichtig sei, einen Punkt zu finden, an dem sie die Arbeit hinter sich lassen und einfach nur das Eheleben genießen können. "Wir müssen sicherstellen, dass wir diese Grenze setzen und einfach auf dem Sofa kuscheln, einen Film schauen und nicht an die Arbeit denken", betonte sie gegenüber dem Magazin. Taylor stimmte ihr zu und fügte hinzu, dass es wichtig sei, auch unabhängige Zeit für sich selbst zu haben, obwohl sie die gemeinsame Zeit sehr schätzen. "Wir lieben es, zusammenzuarbeiten und zu leben, aber es ist auch wichtig, sich selbst nicht zu vergessen", verdeutlichte der Twilight-Star.

Das Paar, das im November 2022 den Bund der Ehe schloss, hat in den vergangenen Jahren eng zusammengearbeitet, insbesondere an dem Podcast "The Squeeze". In diesem Format öffnen sich die beiden über ihre eigenen Erfahrungen mit mentaler Gesundheit und laden Gäste aus verschiedenen Bereichen ein, um über ihre persönlichen Geschichten zu sprechen. Besonders bewegend fanden sie die Gespräche mit Menschen außerhalb der Promiwelt, wie zum Beispiel mit Stacy Chapin, deren Sohn bei den tragischen Morden an der Universität von Idaho ums Leben kam.

Getty Images Taylor Lautner mit seiner Frau Taylor

Instagram / taylorlautner Taylor Dome und Taylor Lautner, Dezember 2021

