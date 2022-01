Bald ist es so weit! Germany's next Topmodel startet Anfang Februar in eine neue Runde. Während die Vorfreude bei den Fans der beliebten Castingshow stetig steigt, gibt es im Netz schon den ein oder anderen Vorgeschmack zu sehen: In mehreren Trailern werden neben einigen Gastjuroren auch schon Kostproben der angehenden Models geboten. Dabei wird auch klar, dass gerade am Anfang nicht alles rund läuft!

In den Clips, die vorab auf Instagram veröffentlicht wurden, fällt das Hauptaugenmerk vieler Fans sicherlich auf die prominenten Gastjuroren: Stars wie Christian Cowan, Yu Tsai, Kylie Minogue (53) und Jean Paul Gaultier (69) werden Heidi Klum (48) bei ihren schwierigen Entscheidungen zur Seite stehen. Bei einer Umstellung kann ihr jedoch niemand helfen: Weil die Kandidatinnen in diesem Jahr zwischen 18 und 68 Jahre alt sind, wollte Heidi ihrem heiß geliebten Ruf "Meedchen" abschwören. Im Video ist zu sehen, dass ihr das sehr schwer fällt.

Neben vielen grazilen Schritten auf dem Catwalk sind in den Trailern auch zahlreiche Stolperer und sogar ein Sturz zu sehen. Gerade die ersten Schritte ins Modelbusiness scheinen nicht allen Teilnehmerinnen leicht zu fallen. Außerdem scheint die kommende Staffel actiongeladen zu werden: Es sind nicht nur Jetskis zu erkennen, sondern auch ein atemberaubendes Shooting, bei dem die Beautys per Kran aus einem Oldtimer geschleudert werden.

