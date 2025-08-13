"Age Shaming": Tom Kaulitz verteidigt die Ehe mit Heidi Klum

Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) feierten Anfang des Monats ihren sechsten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass veröffentlichte eine britische Boulevardzeitung einen Artikel, in dem der Gitarrist als "Boy Toy" bezeichnet wurde. Dem Tokio Hotel-Mitglied geht das gehörig gegen den Strich. "Das ist doch eine Frechheit, oder nicht? Das sagt man doch nicht!", wettert er in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" und erklärt: "Wir feiern unseren sechsten Hochzeitstag! Boy Toy würde man ja höchstens mal sagen, wenn man irgendwie nur eine kurze Liebschaft miteinander hat."

Der Musiker kritisiert, dass solche Darstellungen wenig Respekt vor seiner Beziehung zeigen würden. Auch sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) ist genervt von der Berichterstattung: "Das wird halt immer noch nicht ernst genommen. Wenn man sich einen jüngeren Mann nimmt oder eine jüngere Frau, wird das immer belächelt." Tom findet es außerdem beleidigend, dass das Alter seiner Frau immer im Vordergrund steht – "Age Shaming" sei seiner Meinung nach ein großes Problem.

Heidi und Tom machten ihre Liebe 2018 öffentlich und zeigen sich seitdem immer wieder verliebt auf roten Teppichen und in den sozialen Medien. Dass die beiden so harmonisch miteinander funktionieren, liegt auch an ihrer Lebensfreude und gemeinsamen Interessen, wie das Model gegenüber People verriet. Die beiden sind für ihre ungewöhnlichen, aber liebevollen Rituale bekannt, wie etwa Tattoos mit den Namen des jeweils anderen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum in Cannes, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2025