Für die Bewohner des Dschungelcamps hieß es jetzt wieder Zittern – der zweite Exit stand auf dem Plan! Gestern verkündeten die Moderatoren Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) am Lagerfeuer, welcher prominente Abenteurer das Camp als Erstes verlassen muss: Tara Tabitha (28) musste als erste Kandidatin ihre Sachen packen. Doch jetzt folgte ihr ein Camper: Auch für diesen Star ist der Traum von der Dschungelkrone geplatzt!

Auch heute Abend statteten die Gastgeber Sonja und Daniel den Campern wieder einen Besuch ab – und dabei gaben sie das Ergebnis des Zuschauervotings bekannt: Für Jasmin Herren (43) ist das kräftezehrende TV-Abenteuer im Swadini Nationalpark jetzt vorbei – die Witwe von Willi Herren (✝45) bekam die wenigsten Stimmen der Fans. "Ist nicht schlimm. Alles gut", beruhigte sie ihre traurigen Camp-Mitbewohner.

In diesem Jahr gibt es aber eine Neuerung! In den vorherigen Staffeln mussten die ausgeschiedenen Dschungelcamper das Lager direkt nach der Verkündung verlassen. In Südafrika läuft das in diesem Jahr aber anders ab: Die Kandidaten müssen ihr Feldbett erst am nächsten Morgen räumen – sie dürfen also noch eine Nacht gemeinsam mit ihren Mitstreitern am Lagerfeuer verbringen.

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

RTL/ Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, die Dschungelcamp-Moderatoren

RTL/ Stefan Menne Der Dschungelcamp-Cast 2022 beim Auftakt

