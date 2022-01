Tara Tabithas (28) Traum vom Titel hat sich ausgeträumt! Am Freitagabend stand im Dschungelcamp der erste Exit der Staffel an: Nach gut einer Woche im australischen Busch musste ein Kandidat seinen Platz am Lagerfeuer räumen. Es traf schlussendlich Tara, die von ihrem Rauswurf ziemlich überrascht war. Und auch die ehemaligen Teilnehmer von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigten sich von Taras Abgang geschockt!

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" wurde der Exit der Ex on the Beach-Bekanntheit zum Thema. Nico Schwanz (44), seinerseits Dschungelkandidat von 2009, war von der Entscheidung der Zuschauer total überrascht: "Ich hätte es nicht gedacht!" Gisele Oppermann (34), die 2019 im Camp saß, mutmaßte, Taras Abgang könnte etwas mit dem Liebesdrama mit Filip Pavlovic (27) zu tun gehabt haben. Comedian Lutz van der Horst (46) erklärte zudem: "Ich finde es auch falsch. Die hat doch so viel Konfliktpotenzial, die darf man doch nicht rauswählen."

Taras Begleiter in Südafrika rechnete mit dem Dschungel-Aus offenbar ebenfalls nicht. Im Interview erklärte BFF Alex: "Ich habe keine Ahnung, warum sie so schnell gehen musste!" Er freue sich nun aber, seine Freundin wieder in die Arme schließen zu können.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic und Tara Tabitha, Dschungelcamper 2022

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image Nico Schwanz beim RTL-Spendenmarathon

Anzeige

RTL Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de