Manuel Flickinger (33) lässt seinen Gefühlen freien Lauf! Im diesjährigen Dschungelcamp ist die erste Woche bereits wie im Fluge verstrichen. Neben einigen schwierigen Prüfungen abseits des Camps standen aber besonders viele tiefgründige Gespräche am knisternden Lagerfeuer auf dem Programm. Nach und nach offenbaren die Wildnis-Teilnehmer nämlich ihre innersten Empfindungen. Auch der ehemalige Prince Charming-Kandidat gesteht etwas Bedrückendes: Manuel fühlt sich oft allein!

An Tag zehn wird Manuel etwas enthüllten, was ihn augenscheinlich sehr belastet. Wie RTL.de vorab zeigt, kommen der Reality-TV-Star und der ehemalige GZSZ-Star Eric Stehfest (32) am Fluss auf ein sehr privates Thema zu sprechen. Der Schauspieler schwärmt in dem Plausch von seiner Frau Edith Stehfest und ihren zwei gemeinsamen Kindern. Über Erics Familienglück freut sich Manuel sehr, augenscheinlich stimmt es ihn aber auch sehr traurig. "Wenn ich nach Hause komme, ist da niemand", gesteht er seinem Kontrahenten wehmütig.

Diesbezüglich redet Eric ihm aber gut zu. "Du bist gerade an einem anderen Punkt. Für dich gilt es nochmal einen ganz anderen Befreiungsschlag einzuleiten", verdeutlicht er ihm im Gespräch. Eric glaubt, dass die Zeit im Dschungel für Manuel ein Neuanfang sein könnte, um später jemanden kennenzulernen, in dem er möglicherweise sein großes Glück findet.

