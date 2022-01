Da gibt aber jemand wieder alles! Manuel Flickinger (33) war zuletzt nicht gerade der Publikumsliebling unter den Zuschauern. In einer Promiflash-Umfrage votete die Mehrheit aller Teilnehmer dafür, dass der ehemalige Prince Charming-Kandidat vermutlich als Nächster das Camp verlassen wird. Seine TV-Performance sorgte bisher wohl nicht gerade für Begeisterung. Das könnte sich jetzt geändert haben: Manuel rockte die letzte Dschungelprüfung, als gäbe es kein Morgen!

Gemeinsam mit Campmitbewohner Filip Pavlovic (27) musste sich der 33-Jährige durch eine exquisite Auswahl an Dschungel-Köstlichkeiten futtern und nebenbei kegeln. Auf dem Speiseplan standen unter anderem Schweinegenitalien, Insektenpizza mit Würmern als Topping und Hühnerinnereien. Während sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat sichtlich quälte, schlang der Crossdresser alles beinah mühelos herunter. Sogar Sonja Zietlow (53) hielt fest: "Manuel, du machst das echt mega! Ich bin sehr beeindruckt."

Nicht nur Sonja, auch die Fans sind ganz angetan. "Von Manuel so positiv überrascht. Er hat das klasse gemacht", kommentierte eine Userin auf Instagram. Und auch andere Nutzer verleihen ihrer Begeisterung Ausdruck. "Manuel hat so krass abgeliefert, oh mein Gott", "Manuel ist echt ne Maschine", "Der Manuel kickt alle raus", schrieben beispielsweise drei von ihnen. Vielleicht muss sich der Kronenanwärter jetzt nicht mehr allzu viele Sorgen machen!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic und Manuel Flickinger bei der Essenprüfung

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic und Manuel Flickinger bei der Dschungelprüfung

Instagram / officiallafayettediamond "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger als Lafayette Diamond

