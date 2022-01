Im Dschungelcamp wird es so langsam, aber sicher ernst! Gestern musste nämlich bereits der erste prominente Bewohner seine Koffer packen: Tara Tabitha (28) schnitt im Zuschauervoting am schlechtesten ab und musste das südafrikanische Camp am darauffolgenden Morgen verlassen. Jetzt kämpfen also nur noch neun VIPs um die begehrte Dschungelkrone. Aber für welchen Star könnte es denn beim nächsten Exit eng werden? Eine aktuelle Promiflash-Umfrage gibt Aufschluss...

Ein Dschungelcamper konnte die Promiflash-Leser bislang offenbar nicht überzeugen. In einer aktuellen Favoriten-Umfrage [Stand: 29.01, 17:40 Uhr] liegt Manuel Flickinger (33) auf dem letzten Platz: Von insgesamt 6.789 Teilnehmern konnte der einstige Prince Charming-Kandidat nur 118 für sich gewinnen – das entspricht gerade einmal 1,7 Prozent aller Votes. Aber auch für diese zwei Busch-Grazien könnte es eng werden: Knapp hinter Manuel liegen nämlich Linda Nobat (27) mit 130 Stimmen (1,9 Prozent) und Anouschka Renzi (57) mit 193 Votes (2,8 Prozent).

Und welcher Dschungelcamper konnte die Herzen der Fans für sich gewinnen? Mit 2.446 Stimmen und 36 Prozent liegt Filip Pavlovic (27) auf Platz eins – damit ist er der absolute Favorit der Promiflash-Leser. Aber auch für Harald Glööckler (56) stimmten sage und schreibe 2.159 Leser ab – das entspricht 31,8 Prozent aller Votes.

RTL/ Stefan Menne Der Dschungelcamp-Cast 2022 beim Auftakt

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger, "Prince Charming"-Kandidat

RTL/ Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidat Filip Pavlovic

