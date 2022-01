Wie konnte es bloß so weit kommen? Noch vor ein paar Jahren suchten Lutz (59) und Stups gemeinsam mit ihrem Sohn Ingo (31) bei Schwiegertochter gesucht nach der richtigen Frau für den heute 31-Jährigen. Online lernte er dann tatsächlich seine große Liebe Annika kennen – die beiden wollen bald heiraten! Doch Ingos Eltern werden nicht eingeladen, denn: Zwischen ihm, Annika, Lutz und Stups herrscht ein erbitterter Streit! Promiflash fasst für euch jetzt zusammen, was in der kultigen Reality-TV-Familie vorgefallen ist...

