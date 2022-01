Janni Kusmagk (31) ist eine Vollblut-Mama. Und das zeigt die Frau von Schauspieler Peer Kusmagk (46) auch gerne. Im Netz nimmt die dreifache Mutter ihre Follower durch ihr Leben mit ihren drei Kindern auf Mallorca mit. Dabei verzückt sie ihre Fans immer wieder mit tollen Familienbildern. Jetzt feierte Janni einen kleinen Meilenstein: Ihr jüngster Sohn Merlin kann schon Dinge greifen!

Auf Instagram postete die ehemalige Profisurferin ein Bild mit ihrem Baby Merlin, auf dem die beiden um die Wette strahlen. Janni fand darunter rührende Worte zur Entwicklung ihres Sohnes. "Du kannst Dinge festhalten, die dir wichtig sind und das greifen, was du dir wünscht – ein Meilenstein" schrieb sie dazu. Merlin wird für den Geschmack seiner Mama aber zu schnell groß: "Hat man sich an etwas gerade erst gewöhnt, so verändert es sich". Deswegen müsse sie sich immer wieder daran erinnern, im Jetzt zu leben. "Obwohl du eigentlich schon alles bist, wirst du jeden Tag noch mehr", fasste sie die Situation zusammen.

Die Fans zeigten sich ganz begeistert von Jannis Post. "So ein wunderschöner wahrer Text. Das Foto strahlt so viel Glück aus", lobte ein User sie. "So schön geschrieben, da kommen mir glatt die Tränen", wurde ein anderer emotional. Viele konnten Jannis Gefühle sehr gut nachvollziehen: "Mit jedem Wort so sehr aus der Seele gesprochen."

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihrem Sohn Merlin im Januar 2022

Instagram / thehappytribe Janni und Peer Kusmagk

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk und Merlin auf Mallorca im Dezember 2021

