Andrew Kaczynskis Familie ist größer geworden! Der CNN-Moderator und seine Frau Rachel Louise Ensign haben gerade erst eine schlimme Zeit hinter sich: Im Dezember 2020 musste das Paar einen schrecklichen Schicksalsschlag verkraften. Seine kleine Tochter Francesca verstarb im Alter von neun Monaten nach kurzer, aber schwerer Krankheit. Bei ihr war direkt nach der Geburt eine seltene Form eines Hirntumors festgestellt worden. Rund ein Jahr nach ihrem Verlust sind Andrew und seine Frau nun wieder Eltern geworden!

Die schöne Nachricht verkündete der Journalist via Twitter: "Wir stellen euch heute das neueste Mitglied unserer Familie vor, das am Donnerstagabend zu uns gestoßen ist." Die Kleine heißt Talia Davida. Der hübsche Name ist hebräisch und hat eine besondere Bedeutung: Denn Talia bedeutet übersetzt Beans [zu Deutsch: Bohnen], was der Spitznamen von Andrews erster Tochter Francesca war. So wollen die frischgebackenen Eltern ihren kleinen Engel in Ehren halten.

Vor wenigen Stunden bedankte sich Andrew für all die Glückwünsche zur Geburt seiner Tochter. "Mein Herz ist voll, weil ich weiß, dass sie Beans' Schwester ist", schrieb er in einem emotionalen Statement. Die kleine Talia und ihre Mutter sind nach der Geburt wohlauf.

Anzeige

Instagram / andykaczynski Andrew Kaczynski und Rachel Louise Ensign mit Tochter Francesca

Anzeige

Instagram / andykaczynski Andrew Kaczynski mit Tochter Francesca

Anzeige

Instagram / andykaczynski Andrew Kazcynski und Rachel Louise Ensign

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de