Könnte Stefan Raab etwa morgen bei RTL neue Show ankündigen?

Stefan Raab (58) und Michael "Bully" Herbig (57) feiern morgen Abend auf RTL ihr gemeinsames Comeback mit einer neuen Ausgabe ihrer Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli". Die Sendung, die am Samstag, den 23. August, um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird, verspricht dabei laut Moviepilot eine besondere Überraschung: Im Westernstil wird das Setting von Bullys neuem Film "Das Kanu des Manitu" auf die Bühne geholt. Zuschauer können sich auf schwingende Saloontüren, klirrende Sporen und Western-Duelle freuen. Doch die Fans des Entertainers spekulieren schon jetzt, dass das nicht alles sein könnte – plant Stefan Raab etwa die große Ankündigung einer neuen Show?

Der Sender RTL hat bereits bekanntgegeben, dass für Stefan Raab neue Projekte geplant seien, die Elemente aus früheren Erfolgsformaten wie "Du gewinnst hier nicht die Million" aufgreifen könnten. Dass Stefan ausgerechnet die morgige Ausgabe für einen solchen Knalleffekt nutzen könnte, wäre nicht überraschend. Schon in der Vergangenheit hatte er große Neuigkeiten gerne während spektakulärer Events bekanntgegeben, wie 2001 bei seinem legendären Boxkampf mit Regina Halmich (48). Sollte der TV-Titan also tatsächlich ein weiteres Ass im Ärmel haben, wäre das morgen definitiv die perfekte Bühne dafür.

Privat hielt sich Stefan Raab nach seinem Rückzug aus dem TV 2015 weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Bekannt ist, dass der Moderator und Produzent sich gerne auf seine Familie konzentriert und das Rampenlicht meidet – zumindest bis jetzt. Sein Comeback zeigt, dass seine Liebe zur Unterhaltung ungebrochen ist. Fans, die ihn früher als Showmaster, Musiker und Entertainer verehrt haben, dürfen daher gespannt sein, was Stefan diesmal geplant hat. Eines scheint sicher: Langweilig wird es mit ihm nicht.

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab, Elton und Bully Herbig

Imago Michael Bully Herbig und Stefan Raab, August 2025

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab, Marc und Michael Bully Herbig