Große Traumer um Howard Hesseman! Der Schauspieler erlangte im Jahr 1978 durch seine Rolle des DJ Johnny Fever in der Sitcom "WKRP in Cincinnati" große Bekanntheit. In den darauffolgenden Jahren spielte er in zahlreichen Filmen mit – darunter in "Mord in New Hampshire" und "Pretender". Jetzt wurde allerdings die tragische Nachricht publik: Howard ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Das gab nun sein Management gegenüber The Wrap bekannt. "Leider kann ich bestätigen, dass Howard am Samstag um 17 Uhr in Los Angeles verstorben ist", lauteten die Worte in dem Statement. Laut seinem Vertreter starb er an Komplikationen einer Darmoperation, der er sich zuvor im Dezember 2021 unterzogen hatte. Howard hinterlässt seine Frau Caroline Ducrocq, die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist.

Nach seinem unerwarteten Tod sprachen zahlreiche Fans und Promi-Kollegen im Netz ihre Anteilnahme aus – darunter auch die Saturday Night Live-Bekanntheit Laraine Newman. "Ruhe in Frieden, Howard Hesseman. Was für tolle Zeiten wir hatten. Wir haben viel gelacht und es so viel Spaß gemacht, Etta James in Manhattan Beach und Joe Tex im Parisian Room zu sehen", schrieb sie auf Twitter.

Getty Images Howard Hesseman, Schauspieler

Getty Images Howard Hesseman, Schauspieler

Getty Images Howard Hesseman (r.) mit seiner Frau Caroline Ducrocq

