Hat Jasmin Herren (43) ihren Rauswurf inzwischen gut verkraftet? Am Samstag musste nach Tara Tabitha (28) bereits der nächste Promi das Dschungelcamp verlassen. Dieses Mal traf es die Frau des verstorbenen Realitystars Willi Herren (✝45). Die 43-Jährige erhielt nicht genügend Anrufe von den Zuschauern – und musste ihre Koffer packen. Mit Promiflash sprach Jasmin nun über ihren Exit: Wie geht es ihr jetzt?

Im Promiflash-Interview stellte die TV-Bekanntheit klar, dass sie überhaupt nicht traurig über ihr Dschungel-Aus sei. "Ich fühle mich wie neugeboren", schwärmte sie. Jasmin sei total froh, dass sie ihren "Seelenmüll" im Camp lassen konnte – und freue sich nun über einen Neustart. "Ich grinse über alle vier Backen und fühle mich wirklich sehr gut", führte die ehemalige Tetmptation Island V.I.P.-Teilnehmerin weiter aus.

Dass sie das Camp bereits so früh verlassen musste, scheint Jasmin nicht sonderlich zu stören. "Ich persönlich bin für mich Gewinnerin – und zwar aus folgendem Grund: Ich war eigentlich als Ersatzkandidatin geplant, bin nachgerückt und habe meinen Traum, den ich seit 12, 13 Jahren habe, erfüllt bekommen – und zwar, dass ich am Dschungelcamp teilnehmen darf", meinte sie. Die Düsseldorferin werde diese besondere Zeit für immer in Erinnerung behalten.

Jasmin Herren im Dschungelcamp

Jasmin Herren im Dschungelcamp 2022

Jasmin Herren im Dschungelcamp 2022

