Wo bekommt man Ochsenkopf und Schweinegenitalien her? Zurzeit stellen sich Promis wie Harald Glööckler (56) und Eric Stehfest (32) im Dschungelcamp den komischsten und ekligsten Prüfungen: Im südafrikanischen Busch wurde in den Dschungelprüfungen von Innereien bis Insekten schon ziemlich Ungewöhnliches aufgetischt, was die Stars dann verschlingen mussten. Aber wo kauft der Sender eigentlich das ganze Zeug für die Challenges ein?

Bild konnte den Hersteller für die tierischen Produkte ausfindig machen: Eine kleine Fleischerei in der Nähe des Camps. "Sie hatten eine wirklich spezielle Bestellung – also sind wir losgezogen. Jegliches Fleisch, was auf den Tellern der Promis liegt, kommt direkt aus unserer Schlachterei", erklärte der Inhaber des Ladens nun. So einen Auftrag hat der Metzger wohl auch nicht alle Tage! "Augen, Zungen, Lungen, und auch einige intime Stücke, bei denen die Frau von der Produktion schon Schwierigkeiten hatte, das selbst zu beschreiben", erinnerte er sich.

Zuvor hatte das Dschungelcamp immer in Australien stattgefunden, wo ähnliches Ekelessen verspeist werden musste. Dort wurden das als landeseigene Delikatesse abgestempelt – ist das in Südafrika überhaupt auch der Fall? "In Südafrika isst man tatsächlich einige dieser Dinge in manchen Kulturkreisen seit Hunderten von Jahren. Man muss sie einfach gut vorbereiten und gut putzen", gab der Schlachter zu.

