Hat Eric Stehfest (32) sich mit dieser Aktion seine Siegchancen im Dschungelcamp verspielt? An Tag zehn musste aufgrund von Janina Youssefians (39) vorzeitigem Exit zwar niemand die Show verlassen, dafür sorgte dann aber der ehemalige GZSZ-Star für Aufregung im südafrikanischen Mpumalanga: Er verweigerte als erster Kandidat überhaupt eine Prüfung, um seine Mitcamper zu bestrafen! Seine Kollegen waren entsetzt, als er absichtlich mit leeren Händen zurückgekommen war. Auch die Zuschauer waren mächtig genervt von Erics Manöver – könnte ihn das die Dschungelkrone kosten?

Eric will die Krone unbedingt, könnte mit seinem knallharten Durchgreifen aber ein paar Supporter verloren haben! Und davon haben seine Konkurrenten mitunter jede Menge: Filip Pavlovic (27) und Harald Glööckler (56) sind schon seit vielen Tagen die ungeschlagenen Favoriten in den Umfragen. Die ehrliche Art des einstigen Bachelorette-Boys und die verletzliche Seite des Designers sorgen bei den Zuschauern nach wie vor für Begeisterung. Auch Manuel Flickinger (33) ist mit seiner tollen Leistung in seiner jüngsten Ekel-Prüfung in der Gunst der Fans gestiegen. Peter Althoff (66) konnte sich dank Erics Aktion immer noch nicht beweisen...

Linda Nobat (27) polarisiert nach wie vor die Geister! Auch an Tag zehn konnte die Chefköchin im Camp sich die eine oder andere Zickerei nicht verkneifen – was aber so manch ein Zuschauer auch unterhaltsam findet. Anouschka Renzi (57) hingegen ist seit ihrer großen Beichte viel zahmer geworden und betonte in der gestrigen Sendung, dass sie sich inzwischen im Dschungel wohl fühlen würde. Tina Ruland (55) verhält sich wieder sehr zurückhaltend und bekam an Tag zehn dementsprechend wenig Sendezeit. Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist euer Liebling im Dschungelcamp? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Anouschka Renzi und Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic und Manuel Flickinger bei der Dschungelprüfung

RTL Eric Stehfest, Linda Nobat und Tina Ruland im Dschungelcamp

