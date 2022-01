Die nächste Streitwelle rollt auf das Dschungelcamp zu! Schon in den vergangenen Tagen waren im südafrikanischen Busch die Fetzen geflogen. Linda-Caroline Nobat (27) zoffte sich mit Janina Youssefian (39) und Tina Ruland (55) mit Anouschka Renzi (57). Auch Eric Stehfest (32) und Filip Pavlovic (27) gerieten am Freitag in eine erste Diskussion wegen der Verteilung der Aufgaben. Doch der Streit der Männer ist noch nicht vorbei – die Situation eskaliert!

Schon vor der Ausstrahlung teilte RTL.de jetzt einen ersten Einblick in die heutige Folge. Die Diskussion vom Freitag geht offenbar weiter – denn Filip und Eric diskutieren am Fluss weiter. Der Bachelor in Paradise-Star fühlt sich von dem Schauspieler offenbar persönlich gekränkt. Ganz unverblümt haut er Eric um die Ohren: "Ich weiß, dass du ein Problem mit mir hast. Wir werden auch keine besten Freunde mehr. Menschlich gesehen halte ich sowieso nichts von dir!"

Wie Eric wohl auf diese Ansage reagiert? Der ehemalige GZSZ-Star glänzte bisher mit Gelassenheit und Ruhe am Lagerfeuer. Ein leidenschaftlicher Mensch ist der 32-Jährige dennoch – gut möglich also, dass Filip mit diesem Seitenhieb den Bogen überspannt und Eric zum Ausrasten bringt.

RTL/ Stefan Menne Filip Pavlovic und Eric Stehfest im Dschungelcamp 2022

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp

