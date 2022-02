Man sieht sich immer zweimal! Heute Abend ging es im Dschungelcamp für Eric Stehfest (32) und Manuel Flickinger (33) in die Dschungelprüfung – und die dürften einige Zuschauer wiedererkennen. Denn der Challenge "Stars am Abgrund" sollten sich eigentlich Harald Glööckler (56) und Linda Nobat (27) stellen. Doch weil es stürmte, war der Sprung über dem Canyon damals zu gefährlich. Bei der Neuauflage ging es um insgesamt sieben Sterne – und Eric und Manuel schlugen sich nicht schlecht!

Bei der Aufgabe, die von Dr. Bob (72) moderiert wurde, handelte es sich um einen waghalsigen Sprung in ein Netz, das über dem Abgrund befestigt war. Zunächst war das Ziel in drei Metern Entfernung aufgehängt. Während Eric den Sprung sofort mutig absolvierte, haderte Manuel. "Du schaffst es! Ich weiß es. In dir steckt mehr als du denkst. Jetzt zeig' es!", rief der einstige GZSZ-Star ihm daraufhin zu. Auch den vier Meter weiten zweiten Sprung schaffen beide Kandidaten – vier Sterne haben sie damit schon mal gesichert.

Für den dritten Sprung wurde das Netz auf waghalsige sechs Meter Distanz angebracht. Dieser Versuch war drei Sterne wert – und nur einer darf ihn wagen! "Du machst es, das ist deine Prüfung", spricht Eric seinem Dschungel-Kumpanen Mut zu. Der ehemalige Prince Charming-Boy traut sich, fliegt aber leider knapp am Ziel vorbei. "Ihr geht als Helden ins Camp und habt eure Ängste überwunden!", lobte Bob die Leistung der beiden.

