Rührende Worte von Ivan Torres. Am Montag machten erschreckende Neuigkeiten die Runde: Cristina Vita Aranda, die Ehefrau des Profifußballers, ist mit gerade einmal 29 Jahren gestorben. Die beiden besuchten ein Konzert in Paraguay, bei dem es zu einer Schießerei kam. Cristina erlitt einen Kopfschuss und verstarb später im Krankenhaus. Auf Social Media widmet Ivan seiner Frau nun einen emotionalen Post.

Auf Instagram veröffentlichte der Kicker eine Reihe von Bildern, auf denen Cristina in die Kamera lächelt. Dazu schrieb er: "So werde ich dich in Erinnerung behalten, meine große Liebe, mit diesem schönen Lächeln und diesem großen Herzen. Ich verspreche dir, dass ich dich sehr vermissen werde. Ohne dich wird nichts mehr sein wie früher." Ivan und Cristina gingen bereits seit elf Jahren gemeinsam durchs Leben – eine Zeit, für die Ivan sehr dankbar ist. "Danke für die drei Kinder, die du mir geschenkt hast. Ich werde deinen Namen ehren, indem ich das Beste gebe, damit sie so werden wie du. Ich liebe dich", schließt er seinen Post ab.

Zu den genauen Hintergründen der Tat ist bisher noch nicht viel bekannt. Lokalen Medien zufolge soll der Anschlag allerdings einem Drogenboss gegolten haben. Neben Cristina sei ein weiterer Mann umgekommen, sowie vier weitere Personen verletzt.

Instagram / ivan_torres11 Ivan Torres, Fußballer

Instagram / vitaaranda Cristina Vita Aranda mit ihren drei Kindern

Instagram / vitaaranda Das Model Cristina Vita Aranda

