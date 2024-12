Netflix bestätigt zweite Staffel von "All of Us Are Dead"

Fans der koreanischen Horrorserie "All of Us Are Dead" können sich freuen: Netflix hat offiziell bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird. Laut Kino.de soll die Produktion im Jahr 2025 beginnen, und die neuen Folgen werden voraussichtlich frühestens Ende des Jahres beim Streamingdienst verfügbar sein. Nach dem riesigen Erfolg der ersten Staffel, die direkt nach dem Start in 91 Ländern an der Spitze der Netflix-Charts stand, sind die Erwartungen hoch. Viele fragen sich nun, wie es mit den überlebenden Schülern im Kampf gegen die Zombie-Apokalypse weitergehen wird.

Während die erste Staffel den Kampf der Menschen ums Überleben in den Vordergrund gestellt hat, deutet Regisseur Lee Jae-kyoo an, dass die Fortsetzung einen neuen Fokus auf den Überlebenskampf der Zombie-Hybriden legen könnte. Es bleibt abzuwarten, ob eine friedliche Koexistenz mit den Menschen möglich ist oder ob die Hybriden eine neue Bedrohung darstellen. Zudem spekuliert die Fangemeinde darüber, ob sich das Virus in Staffel zwei sogar global ausbreitet. Die Besetzung der neuen Staffel hält ebenfalls einige Überraschungen bereit. Yoon Chan-young, der Lee Cheong-san spielt, soll auch in der Fortsetzung mitwirken, obwohl sein Schicksal zuletzt ungewiss war. Neben ihm sollen auch bekannte Gesichter wie Park Ji-hu, Lomon und Jo Yi-hyun wiederkehren.

"All of Us Are Dead" basiert auf einem Webtoon, nämlich dem gleichnamigen digitalen Comic von Joo Dong-geun, und hat das Zombie-Genre mit einer frischen Perspektive bereichert. Der immense Erfolg der Serie überraschte sogar das Produktionsteam, doch insgeheim hatte Lee Jae-kyoo schon länger auf eine Fortsetzung gehofft. Fans weltweit sind gespannt darauf, wie sich die Geschichte entwickelt und welche neuen Facetten die Charaktere in der kommenden Staffel zeigen werden.

Instagram / yooncy1 Dreharbeiten zu "All of Us Are Dead" Staffel eins

Instagram / k.a_innsoo Dreharbeiten zu "All of Us Are Dead" Staffel eins

