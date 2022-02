Laura Müllers (21) OnlyFans-Abonnenten haben die Qual der Wahl! Seit wenigen Tagen steht die Frau von Michael Wendler (49) nun schon auf eigenen Beinen und hat neben dem Account mit ihrem Gatten ein eigenes Profil auf der Erotik-Plattform. Hier soll es in Zukunft mit heißem Content zur Sache gehen – vorausgesetzt, die Follower zücken den Geldbeutel. Was sie demnächst zu sehen bekommen, will die Influencerin ihre Fans nun sogar selbst entscheiden lassen: Lauras OnlyFans-Abonnenten dürfen abstimmen, ob sie demnächst ihren Hintern oder doch ihre Brüste präsentieren wird!

Auf dem neuesten Foto auf ihrem OnlyFans-Account reckte die 21-Jährige in Dessous gekleidet ihre Kehrseite in die Kamera. Dazu gab es für ihre Fans auch noch eine Abstimmung. "Ihr könnt entscheiden", lud Laura ihre Bewunderer zum Voting ein und ließ ihnen die Wahl zwischen ihrem Po, dargestellt durch ein Pfirsich-Emoji, oder ihren Brüsten, symbolisiert durch ein Kirsch-Emoji. Bisher scheint das Ergebnis eindeutig: Die Mehrheit will mehr von der Oberweite der einstigen Let's Dance-Kandidatin sehen. Um den gewünschten Content auch zu bekommen, muss ihre Gefolgschaft allerdings zuerst 69 US-Dollar springen lassen.

Bisher bekamen Lauras Follower schon ein paar sexy Schnappschüsse aus ihrem Bett geliefert. In Unterwäsche rekelte sich die Beauty in den Laken oder auch vor dem Spiegel. Außerdem hielt sie bereits ihren spärlich bedeckten Vorbau in die Kamera.

Thomas Burg/ Action Press Michael Wendler und Laura bei den DSDS-Castings 2020

Revierfoto/ Action Press Laura Müller, Influencerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juni 2021

