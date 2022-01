Was gibt es auf Laura Müllers (21) eigenem OnlyFans-Account zu sehen? Schon seit dem vergangenen Jahr betreiben die Influencerin und ihr Mann Michael Wendler (49) einen Kanal auf der erotischen Plattform. Auf dem Pärchen-Profil zeigt das Paar in der Regel aber mehr Eindrücke aus dem gemeinsamen Leben und weniger heiße Aufnahmen von Laura. Das könnte sich jetzt ändern, da die die Brünette einen weiteren Account mit eigenem Content hat. Allerdings: Sexy Fotos gibt es nur dann, wenn die Abonnenten den Geldbeutel erneut zücken.

Am Sonntag teilte die 21-Jährige die ersten Postings auf ihrer neuen OnlyFans-Seite: Zunächst teaserte sie mit einem kleinen Video, in dem sie verpackte Unterwäsche zeigt, an, was die Fans erwarten könnte. Wenig später folgte tatsächlich ein erstes Bild in transparenter Spitzenunterwäsche. Laura rekelt sich auf dem Teppichboden und knipst sich mit der Handykamera im Spiegel. "Willkommen auf meinem privaten OnlyFans-Account. Bei 200 Dollar Trinkgeld gibt es das nächste Foto", schrieb sie dazu. Das bedeutet: Erst nach rund 180 Euro Extra-Moneten konnten sich die User über mehr nackte Haut freuen.

Einige zahlungswillige Fans hat die Beauty allerdings schon zusammengetrommelt – die gewünschte Summe ist mittlerweile da und Laura hat den nächsten Schnappschuss online gestellt. In einer Nahaufnahme zeigt sie ihr pralles Dekolleté und ihre verführerischen Lippen. "Gefällt dir, was du siehst? Ab 100 Dollar gibt es das nächste Pic", betitelte sie den nächsten Beitrag – was bedeutet: Lauras Trinkgeld-Betteln geht in eine neue Runde. Und da schon 120 Dollar (107 Euro) eingegangen sind, dürfte das nächste Bild bald folgen.

Anzeige

Thomas Burg/ ActionPress Michael Wendler und Laura

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler

Anzeige

ActionPress Laura Müller in Oberhausen, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de