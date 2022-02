Wird es ein Start-Ziel-Sieg für ihn? Filip Pavlovic (27) bahnte sich im vergangenen Jahr mit dem goldenen Ticket in der Ersatzshow seinen Weg ins Dschungelcamp. Galt er bei vielen anfangs als Außenseiter, mauserte sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat mehr und mehr zum Fanliebling. In den Promiflash-Umfragen steht er regelmäßig ganz oben – und konnte seinen Vorsprung sogar noch ausbauen! Auch in dieser Woche sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: Filip ist nach wie vor euer Favorit.

Nachdem Linda Nobat (27) das Camp verlassen musste, sind noch sechs Kandidaten im Rennen um die Dschungelkrone. Von den 7.172 Teilnehmern der Promiflash-Umfrage [Stand: 2. Februar, 17:40 Uhr] sieht eine deutliche Mehrheit Filip vorne: 3.733 User stimmten für ihn ab, das entspricht 52 Prozent. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Harald Glööckler (56) mit 1.268 Stimmen (17,7 Prozent) und Manuel Flickinger (33) mit 1.36 Votes (14,4 Prozent).

Wenn es nach der Umfrage geht, müssen sich die übrigen drei Kandidaten mehr Sorgen um ihren Verbleib in der Extremshow machen: Eric Stehfest (32) landete nach seiner großen Entschuldigung mit 792 Stimmen (elf Prozent) auf Platz vier. Deutlich dahinter rangieren Peter Althof (66) mit 176 und Anouschka Renzi (57) mit 167 Votes.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

