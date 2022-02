Jasmin Herren (43) befindet sich weiterhin in der Trauerbewältigung. Vor wenigen Wochen zog die Schlagersängerin, wie ihr mittlerweile verstorbener Ehemann Willi (✝45) es bereits im Jahr 2004 getan hatte, ins Dschungelcamp ein. Mit ihrer Teilnahme wollte die TV-Bekanntheit eigentlich aus dem Schatten ihres Mannes heraustreten. Dennoch sprach sie im Camp des Öfteren über ihn. Am Samstag musste Jasmin dann das Dschungelcamp verlassen und verriet jetzt im Promiflash-Interview, dass dort Erinnerungen an ihren Liebsten hochgekommen waren.

"Natürlich hatte ich ein, zwei Mal den Gedanken auch an meinen Mann, das ist eine ganz klare Sache", teilte die 43-Jährige gegenüber Promiflash mit. Sie befinde sich noch immer in der Trauerphase. "Aber ich finde, dass meine Trauer nach Hause gehört und nicht in ein Fernsehformat. Deswegen habe ich hauptsächlich über mich und meine Erlebnisse gesprochen, was ich bisher noch nie getan habe", betonte die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin.

Mit ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show wollte sie einen Neustart wagen und die Vergangenheit hinter sich lassen. "Natürlich ist es mir leichter gefallen, dass das Camp nicht in Australien war, sondern in Südafrika", betonte Jasmin. Da es sich bei dem Camp nicht um das Gleiche handelte, in dem schon Willi war, sei es für sie ein idealer Beginn in ein neues Leben gewesen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de