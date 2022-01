Aus welchem Grund weicht Jasmin Herren (43) von ihrem ursprünglichen Plan ab? Die Schlagersängerin kämpft aktuell im Dschungelcamp um die Krone. Eigentlich hatte sie sich vorgenommen, ihren Ehemann Willi Herren (✝45) nicht allzu sehr zu thematisieren – der war im vergangenen Jahr tragischerweise verstorben. Dennoch kam die Reality-TV-Bekanntheit ziemlich oft auf den Schauspieler zu sprechen. Das kommt nicht bei allen Zuschauern gut an.

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" versuchte Jasmins bester Freund Rafi Rachek (32) zu erklären, warum die 43-Jährige Willis Namen so oft in den Mund nimmt, obwohl sie eigentlich mehr von sich als eigenständige Person zeigen wollte. "Sie hat ein Trauma erlebt [...]. Jeder Zuschauer merkt auch, dass sie noch nicht ganz abgeschlossen hat mit dem Kapitel", meinte er. Natürlich würden die anderen Kandidaten auch nachfragen. "Da will sie natürlich auch antworten. Sie kommt nicht um das Thema rum", so Rafi.

Bei den Zuschauern kommt es jedenfalls überhaupt nicht gut an, dass Jasmin so oft über Willi spricht. "Ich finde es ekelhaft, wie Jasmin hier Dinge über Willi auspackt, nur damit sie Aufmerksamkeit bekommt" oder "Jasmin: 'Ich möchte zeigen, dass ich mehr bin, als nur die Frau Willi.' Auch Jasmin: 'Willi, Willi, Willi, Willi'", ärgerten sich zahlreiche User auf Twitter.

ActionPress Jasmin und Willi Herren bei der Dorint Charity Night in Köln im Dezember 2019

Getty Images Rafi Rachek bei der Berlin Fashion Week im Juni 2019

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

