Dominik Stuckmann (30) wird schon jetzt von vielen "der beste Bachelor überhaupt" genannt! Am Mittwoch lief die erste Folge mit dem neuen Rosenverteiler im TV. Sowohl die Zuschauer als auch seine Kandidatinnen sind hin und weg von dem IT-Spezialisten mit den babyblauen Augen. Auch mit seiner offenen und sympathischen Art kommt der Pendler, der in Frankfurt und auf Gran Canaria lebt, sehr gut an. Doch dieser Rosenexperte findet Dominik zu perfekt: Ex-Bachelorette-Boy Serkan Yavuz (28) würde sich mehr Ecken und Kanten wünschen!

Der Influencer, der aktuell ein Kind von seiner Bachelor in Paradise-Liebe Samira Klampfl (28) erwartet, analysierte die erste Bachelor-Folge jetzt für RTL auf YouTube. Dabei bemängelte der Bayer: "Der ist Schwiegermamas Liebling, [...] jede Mutter würde sich in den verlieben." Sein Vorschlag wäre: "Man bräuchte mal einen Badboy – so einen tätowierten Asozialen, der schön auf die Kacke haut, diesen Slang hat, schön aus Berlin-Marzahn kommt. Um da mal ein bisschen Feuer reinzubringen!" Abschließend witzelte Serkan: "Das Ding ist nur: Die ersten drei Mädels würden wahrscheinlich direkt davonlaufen, sobald sie aus dem Auto aussteigen..."

Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) hingegen ist ein Fan von Dominik! Im Promiflash-Interview schwärmte der Basketballspieler: "Ich finde, er hat sich in Folge eins sehr gut geschlagen. Er hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht und ist sehr charmant rübergekommen. Das macht Lust auf mehr!" Wie seht ihr das: Würdet ihr Schwiegermamas Liebling oder einen Badboy als Bachelor vorziehen? Stimmt ab!

