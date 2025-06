Serkan Yavuz wünscht sich einen gemeinsamen Familienurlaub

Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) sorgt mit einer Aussage in einer Instagram-Fragerunde für Aufmerksamkeit. Obwohl er und seine Ehefrau Samira Yavuz (31) Anfang des Jahres ihre Trennung bekannt gegeben haben, äußerte der 32-Jährige den Wunsch, mit seiner Ex-Partnerin und den beiden gemeinsamen Töchtern in den Urlaub zu fahren. "Es ist nichts Festes geplant, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle gemeinsam in den Urlaub fliegen oder fahren würden", verriet Serkan offen auf die Frage nach seinen Urlaubsplänen mit den Kindern. Ob Samira diesem Vorschlag zustimmt, bleibt jedoch unklar.

Seit der Trennung kümmert sich das ehemalige Paar weiterhin gemeinsam um die beiden Töchter. Nach Samiras Auszug halten sie offenbar eine Art Patchwork-Familienmodell aufrecht, bei dem die Kinder das zentrale Element sind. Trotz des Bruchs in ihrer Beziehung scheint Serkan viel daran zu liegen, eine harmonische Beziehung zum Wohl der Kinder aufrechtzuerhalten. Ein gemeinsamer Urlaub wäre dabei ein deutlicher Schritt in Richtung Kooperation und Gemeinsamkeit, stellt jedoch auch eine Herausforderung dar.

Serkan wurde vor allem durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten wie Die Bachelorette bekannt und konnte sich anschließend auch als Social-Media-Star etablieren. Über sein Privatleben spricht er offen in den sozialen Netzwerken und teilt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag als Vater. Seine Follower loben ihn häufig für seinen Einsatz und seine Offenheit. Samira und Serkan hatten sich 2020 in der Sendung Bachelor in Paradise kennengelernt und später geheiratet. Trotz der Trennung wirken beide bemüht, ein positives Umfeld für ihre Kinder zu schaffen. Wie sich ein gemeinsamer Urlaub auf das einstige Liebespaar auswirken würde, bleibt abzuwarten.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz im Mai 2025