Neue Liebe für Samira: So würde Serkan Yavuz damit umgehen

Serkan Yavuz (32) hat in der aktuellen Folge seines Podcasts "unREAL" über ein Thema gesprochen, das ihn emotional beschäftigt. Der Reality-TV-Star erklärte, wie er damit umgehen würde, falls sich seine Ex-Frau Samira Yavuz (31) eines Tages neu verlieben sollte. "Ich darf da keine Ansprüche stellen. Ich muss sie gehen lassen, so wie sie den Weg gehen möchte", erklärte Serkan offen. Dennoch betonte er, dass er versuchen würde, um sie zu kämpfen, soweit es ihm möglich sei. Die Vorstellung einer neuen Liebe an ihrer Seite würde ihn jedoch tief treffen: "Zu wissen, sie datet vielleicht irgendwann wieder, wäre schlimm. Aber zu wissen, sie hat sich richtig verliebt, würde mich brechen."

Gleichzeitig machte Serkan deutlich, dass er trotz möglicher emotionaler Herausforderungen stets für Samira und die gemeinsamen Kinder da sein werde. Er erklärte, wie sehr er seine Rolle als Vater schätze und sich seinen Töchtern Nova und Valea verpflichtet fühle. Er wolle auch in schwierigen Zeiten "anständig und klar im Kopf" bleiben. Serkan ist überzeugt, dass Samira seine Bemühungen wahrnimmt: "Ich weiß auch, das sieht sie. Das spiegeln ihre Aussagen auch wider." Dennoch sei der Gedanke, sie endgültig zu verlieren, einer, der ihn lange belasten würde. "Das würde mich nicht nur ein oder zwei Tage oder ein oder zwei Monate beschäftigen, sondern das würde mich schon sehr lange aus der Bahn werfen", gab der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat ehrlich zu.

Nachdem die Ehe der beiden Reality-Stars Anfang des Jahres durch Serkans Fehlverhalten in die Brüche gegangen war, betonte Samira kürzlich, wie sehr sie seine Verlässlichkeit schätze, insbesondere in Bezug auf die Kinder. Auch Serkan sieht nun deutlicher, was er an Samira hat, und scheint nichts unversucht lassen zu wollen, um sie vielleicht doch wieder von sich zu überzeugen.

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025