Wer hat im Dschungelcamp die Nase vorn? Gestern Abend wurde Linda Nobat (27) die gefürchtete Hiobsbotschaft überbracht: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat die wenigsten Anrufe von den Zuschauern erhalten und muss ihre Sachen packen. Eine dürfte diese Entscheidung aber durchaus freuen. Anouschka Renzi (57) geriet vor Lindas Exit noch heftig mit ihrer Mitcamperin aneinander und verlor sich in ständigen Diskussionen mit der mittlerweile Ausgeschiedenen. Doch wer gilt nach Tag zwölf als Favorit im Dschungel?

Nach seiner verweigerten Dschungelprüfung zog Eric Stehfest (32) den Unmut der Zuschauer auf sich. In der vergangenen Folge bekam er allerdings eine neue Chance und konnte zeigen, was er kann. An seiner Seite sammelte auch Manuel Flickinger (33) Sterne und überwand erfolgreich seine Ängste. Konnte der Prince Charming-Star die Zuschauer mit seinem Mut überzeugen? Als absoluter Favorit gilt allerdings schon seit einigen Tagen Filip Pavlovic (27). Mit seiner authentischen Art begeistert der einstige Bachelorette-Boy die Fans bisher am meisten. Hat sich daran inzwischen etwas geändert?

Für Peter Althof (66) wurde es gestern Abend eng. Nachdem er von Linda im Camp zuerst Kritik wegen seiner ständigen Witze zu hören bekam, erhielt er nach der 27-Jährigen auch noch die zweitwenigsten Anrufe. Harald Glööckler (56) hingegen musste bei der Entscheidung noch kein einziges Mal Zittern und bescherte den Campern zusammen mit Filip dank der erfolgreichen Schatzsuche einen Leckerbissen. Kann der Modezar den bisherigen Fan-Favoriten vom vorläufigen Thron stoßen? Nehmt an der Umfrage teil und stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Menne Manuel Flickinger im Dschungelcamp

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic und Harald Glööckler im Dschungelcamp

RTL/ Stefan Menne Anouschka Renzi und Linda Nobat im Dschungelcamp in Südafrika

