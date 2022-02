Eric Stehfest (32) bekommt eine zweite Chance. Der ehemalige GZSZ-Star sorgte am Sonntag im Dschungelcamp für einen Riesen-Aufreger. Da er mit vielen seiner Mit-Campern auf Kriegsfuß stand, boykottierte er die Dschungelprüfung von vornherein – er wollte für die verhassten Mitstreitern keine Sterne und somit auch kein Essen erspielen. Doch inzwischen hat Eric sich bei den anderen Dschungel-Promis entschuldigt und die Wogen im Camp damit ein wenig geglättet. So sehr, dass Eric sich nun sogar ein weiteres Mal in einer Dschungelprüfung beweisen darf.

Ursprünglich hatte Eric den Dschungelstars angekündigt, weiterhin alle Prüfungen zu verweigern. Doch inzwischen sieht der Schauspieler seine Boykott-Aktion etwas anders und konnte seine Mitstreiter offenbar überzeugen, ihm eine zweite Chance zu gewähren – die ihm Harald Glööckler (56), Anouschka Renzi (57) und Co. bei der Wahl zur Dschungelprüfung auch tatsächlich geben. Böses Blut fließt im Camp offenbar keines mehr. Eric darf gemeinsam mit Manuel Flickinger (33) antreten. "Der Eric ist jetzt bereit für seine erste Dschungelprüfung", erklärte Manuel seine Entscheidung. Eric selbst ist happy, dass er jetzt doch zeigen kann, was er drauf hat: "Danke für euer Vertrauen, trotz allem", meinte er nach der Wahlverkündung zu seinen Mitstreitern.

Viele Zuschauer sind allerdings überrascht, dass die Campbewohner sich von Erics Entschuldigung haben überzeugen lassen. "Es gibt Menschen, die einfach keine zweite Chance verdient haben. Eric zum Beispiel", lautete ein Twitter-Kommentar. Was denkt ihr? Könnt ihr verstehen, dass Eric von seinen Mit-Campern eine zweite Chance bekommen hat? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

RTL Manuel Flickinger im Dschungelcamp

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp

