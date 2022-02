Bei Dagi Bee (27) scheint die Familienplanung noch längst nicht abgeschlossen. Die YouTuberin schwebt seit der Geburt ihres Sohnes Nelio im absoluten Baby-Himmel und gibt auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihren neuen Mama-Alltag. Doch nicht nur die Zeit mit ihrem Wonneproppen, auch ihre Schwangerschaft und die Entbindung seien total schön gewesen, erklärte die Beauty nun in ihrem detailreichen Geburtsbericht. Deshalb ist Dagi weiterem Nachwuchs nicht abgeneigt!

In ihrem aktuellen YouTube-Video schilderte die Influencerin, wie gut die Geburt verlaufen ist, sodass sie alles am liebsten gleich noch mal erleben würde. "So ein zweites, drittes Baby... ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, noch ein Kind zu bekommen", strahlte Dagi überglücklich in die Kamera. Das ist aber auch kein Wunder, denn der kleine Nelio sei kerngesund, ihr gehe es gut und es kam zu keinen Komplikationen, betonte sie daraufhin.

"Wir hatten so viel Glück mit allem, auch mit dem Personal, mit dem Krankenhaus, war einfach alles super", schwärmte Dagi. Auch wenn die Geburt hart und schmerzhaft gewesen sei, habe es sich mehr als gelohnt. Denn jetzt kann sie ihren Nelio in den Armen halten, der ihr Leben so sehr bereichert.

Instagram / dagibee Dagi Bee im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im Januar 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, deutsche YouTuberin

