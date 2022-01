Dagi Bee (27) gewährt ehrliche Einblicke in ihre erste Entbindung! Ende 2021 sind die YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (27) zum ersten Mal Eltern geworden: Am 23. Dezember erblickte ihr Sohn Nelio das Licht der Welt. Seitdem versorgt die Neu-Mama ihre Fans regelmäßig mit Updates zu ihrem Baby. Jetzt teilte Dagi auch endlich den lang ersehnten Geburtsbericht mit ihren Fans – und verriet dabei: Sie erlitt fast keine Verletzungen bei der Entbindung!

In ihrem neuesten YouTube-Video sprach die Influencerin nun ganz offen über die ersten Stunden nach der Geburt. Natürlich wollten einige Fans von ihr wissen, ob sie sich bei der Entbindung Verletzungen zugezogen habe. "Ich hatte keinen Dammriss, ich hatte keinen Dammschnitt. Ich hatte nur einen leichten Riss in der inneren Schamlippe", gab Dagi ehrlich zu. Sie sei daraufhin genäht worden, doch mittlerweile sei die Blessur wieder komplett verheilt. "Also das ist alles superentspannt", meinte die Influencerin.

Nach der Geburt konnte Dagi überhaupt nicht glauben, dass sie tatsächlich ein Kind zur Welt gebracht hatte. "Sie haben ihn mir dann auf die Brust gelegt – und ich habe einfach nur geheult. Ich war einfach so glücklich", schwärmte die 27-Jährige. Auch ihr Mann Eugen habe direkt angefangen zu weinen: "Es war einfach ein so schöner, emotionaler Moment."

Anzeige

Instagram / dagibee Nelio, Sohn von Dagi Bee und Eugen Kazakov

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee im Januar 2021

Anzeige

Instagram / dagibee Dagi Bee und Eugen Kazakov im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de