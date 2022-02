Diese Sache ist endlich vom Tisch! Alec Baldwin (63) stand in den vergangenen Wochen größtenteils wegen der Tragödie am Set des Westerns "Rust" im Fokus der Öffentlichkeit. Rund um den tragischen Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins wird nach wie vor ermittelt. Doch der Schauspieler musste sich auch in einem seit 2019 laufenden Prozess rund um einen Parkplatz verantworten – bis jetzt: Denn dieser Rechtsstreit hat nun ein Ende gefunden.

Bei dem Verfahren ging es um einen Vorfall im November 2018. Damals schnappte ein 49-jähriger Mann Alec in New York City offenbar einen Parkplatz weg – woraufhin der US-Amerikaner den Fahrer geschlagen haben soll. Wie die Anwälte der beiden Parteien jetzt in einem gemeinsamen Statement gegenüber Page Six bekannt gaben, habe man eine Einigung erzielt: "Alec Baldwin und Wojciech Cieszkowski sind übereingekommen, den Rechtsstreit beizulegen."

Worauf sich die beiden Seiten geeinigt haben, sei hingegen nicht bekannt – denn darüber wurde anscheinend Stillschweigen vereinbart: "Die konkreten Bedingungen dieser Abmachung sind privat und vertraulich. Keine Partei wird ein weiteres Statement abgeben."

Alec Baldwin

Alec Baldwin im Dezember 2021 auf der Ripple of Hope Gala in New York City

Hilaria und Alec Baldwin in New York

