So schlecht ging es Alec Baldwin nach Todesschuss bei "Rust"

Hilaria Baldwin (41) behandelt in ihrem neuen Buch "Manual Not Included" ein bislang wenig beleuchtetes Kapitel aus dem Leben ihrer Familie: die schwere Zeit nach der "Rust"-Tragödie, die ihren Ehemann Alec Baldwin (67) nicht nur emotional, sondern auch gesundheitlich aus der Bahn geworfen hat. Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) am 21. Oktober 2021 am Set in New Mexico, den Alec aus Versehen mit einer Requisitenwaffe abgegeben hatte, verfiel der Schauspieler in einen besorgniserregenden Zustand. Im Frühjahr, kurz vor dem offiziellen Ende des Strafverfahrens gegen ihn, musste Hilaria mit ihrem Ehemann gleich zweimal die Notaufnahme aufsuchen. Zunächst litt Alec ihrer Beschreibung nach unter Appetitlosigkeit, Kältegefühlen und Schwäche, dann brach er schließlich völlig zusammen und konnte kaum noch laufen.

Der Schockmoment ereignete sich, als Hilaria unterwegs war und einen Anruf von der Nanny erhielt: Alec gehe es sehr schlecht. Als sie zu Hause ankam, fand sie den Schauspieler zitternd vor, unfähig, allein aufzustehen. Trotz anfänglichen Zögerns ließ er sich schließlich von Hilaria ins Krankenhaus fahren. Dort verschlechterte sich sein Zustand weiter: Er verlor das Bewusstsein, seine Augen rollten nach hinten, sein Mund öffnete sich – für die amerikanische Unternehmerin ein Moment der puren Angst. "Ich war sicher, er ist tot. Ich dachte, ich muss mich übergeben, so hilflos und gebrochen fühlte ich mich", schreibt sie in ihrer Autobiografie. Nach einer Woche Krankenhausaufenthalt war Alec auf einen Rollator angewiesen, musste aber kurz darauf die Dreharbeiten zu "Rust" fortsetzen. Um seine gesundheitlichen Probleme vor Kollegen zu verbergen, trug er am Set einen orthopädischen Stiefel und täuschte eine andere Verletzung vor, so die 41-Jährige.

Noch immer prägt die Tragödie das Leben der Familie Baldwin. Wie sehr Hilaria und Alec mit den Nachwirkungen kämpfen, zeigt auch ihre Reality-Doku "The Baldwins", in der deutlich wird, wie ihre gemeinsame Erziehung der sieben Kinder durch den Vorfall und die folgenden Gerichtsverfahren beeinflusst wurde. Dennoch sind ihre Gedanken bis heute oft bei den Angehörigen der verstorbenen Halyna. "Ein Sohn hat seine Mutter auf schreckliche Weise verloren – das darf niemals in Vergessenheit geraten", betont Hilaria im Trailer der TLC-Serie. Trotz der emotionalen Belastung soll Alec inzwischen motiviert sein, mithilfe seiner Frau wieder aktiv an seiner gesundheitlichen Verfassung zu arbeiten.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei der Jazz At Lincoln Center Annual Gala, April 2025

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Mai 2023

