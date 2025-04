So fühlt sich Alec Baldwin (67) als Vater von jungen Kids

Alec Baldwin hat in seinem Podcast "The Baldwins" über sein Leben als älterer Vater gesprochen und dabei eine ganz neue Seite von sich gezeigt. Der Schauspieler, der vor Kurzem seinen 67. Geburtstag feierte, reflektierte über die Unterschiede in seiner Erziehung, nachdem er mit 38 zum ersten Mal Vater von Ireland Baldwin (29) wurde und nun sieben weitere Kinder mit seiner Frau Hilaria Baldwin (41) großzieht. "Ich will nicht strenger sein. Ich will nur noch Vater sein und die Zeit mit meinen Kindern genießen", erklärte Alec und fügte hinzu: "Ich möchte einfach nur zusehen und sehen, was wir in den Jahren, die mir noch bleiben, erleben können."

Für den Filmstar sei es nach eigenen Aussagen nicht leicht, an die Zukunft zu denken. Gerade, dass er als älterer Vater wahrscheinlich nicht alle Lebensphasen seines Nachwuchses miterleben kann, scheint ihm zuzusetzen. "Diese Kinder werden bald so weit sein, dass sie aufs College gehen können, und ich werde alt sein – älter. In 15 Jahren werde ich alt sein, in 14 Jahren werde ich 80 sein", schilderte Alec nachdenklich im Podcast. Er versuche, nicht allzu sehr daran zu denken und stattdessen im Hier und Jetzt zu leben, um die Zeit mit seiner Familie zu genießen.

Alec und Hilaria zeigen sich immer wieder als eingespieltes Team. Mit sieben Kindern im Alter von elf bis knapp zwei Jahren dürfte es im Haushalt der Baldwins niemals langweilig werden. Gemeinsam teilen sie Einblicke in ihren Alltag und feiern liebevolle Familienmomente auf Instagram. Besondere Höhepunkte wie Geburtstage nutzt das Paar, um diese Harmonie zu zeigen – so wie vor wenigen Tagen, als der "Beetlejuice"-Star an seinem Geburtstag bei einem von Hilaria geposteten Video singend und scherzend mit seinen Kindern zu sehen war. "Happy Birthday, Alec. Wir lieben dich!", schrieb die Yogalehrerin dazu.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern im November 2024

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren sieben Kindern

