Nach schwerer Zeit: Alec Baldwin kämpft sich zurück in Form

Alec Baldwin (67) hat offen über seine Gesundheit und körperlichen Herausforderungen gesprochen. In der neuesten Folge der Show "The Baldwins" thematisierte der Schauspieler, wie er sich wieder stärker auf seine Gesundheit konzentrieren möchte. Gemeinsam mit seiner Frau Hilaria Baldwin (41), die als Yogalehrerin arbeitet, wagte Alec bereits erste Schritte in Richtung Fitness. Hilaria erklärte im Gespräch, sie habe über die Jahre versucht, Alec für Sport zu begeistern, doch bislang habe sich seine Begeisterung in Grenzen gehalten. Jetzt will Alec mit mehr Engagement an seiner körperlichen Verfassung arbeiten.

In der Podcast-Episode erinnerte sich Alec auch an seine Erfahrungen während der Dreharbeiten zu "Blue Jasmine" im Jahr 2013, bei denen er durch eine strikte Diät etwa elf Kilogramm abnahm. Er erklärte, dass er dafür auf Pasta, Kartoffeln, Zucker und Süßigkeiten verzichtet habe. "Du siehst mich im Film und ich sehe vergleichsweise schlank aus", fügte er hinzu. Der Schauspieler gab auch zu, dass die letzten Jahre, geprägt von dem tragischen Schusswaffen-Vorfall am Set von "Rust", großen Einfluss auf seine mentale und körperliche Gesundheit gehabt haben. Mit dem Ende des Verfahrens strebt Alec nun einen gesünderen Lebensstil an.

Alec, der mit seiner Frau sieben Kinder hat, vergleicht seine Fitness oft mit der von Hilaria. "Es ist bizarr, mit jemandem, der so fit ist, verheiratet zu sein, während ich an Kraft und Koordination verliere", gestand er. Doch Hilaria bleibt optimistisch: "Es wird Zeit brauchen, aber wir lernen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen." Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2012 hat Hilaria immer wieder betont, wie wichtig ihr Fitness und Gesundheit sind. Ihr gemeinsamer Weg zeigt, dass sie trotz unterschiedlicher Ansichten in solchen Momenten zusammenhalten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige