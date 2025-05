Krise: Hilaria Baldwin war bereit, sich von Alec zu trennen

Hilaria Baldwin (41) hat in ihren neuen Memoiren "Manual Not Included" offenbart, dass ihre Ehe mit Alec Baldwin (67) kurz vor dem Aus stand. Besonders rund um die Geburt ihres Sohnes Rafael (9) im Juni 2015 steckten die beiden in einer tiefen Krise: Hilaria war mit der kleinen Tochter Carmen (11) und den Familienhunden allein in New York, während Alec ständig für die Arbeit unterwegs war. Die Spannungen eskalierten so weit, dass Hilaria ihre Eheringe abnahm, um zu zeigen, dass sie bereit war, die Beziehung zu beenden. Sogar während sie in den Wehen lag, beantwortete der Schauspieler noch E-Mails und ging ans Telefon – etwas, das Hilaria im Rückblick als respektlos empfand.

Die schwere Zeit blieb nicht ohne Folgen für die Ehe, wie Hilaria in ihrem Buch schildert. Ihr zufolge war das Jahr 2015 das "steinigste" ihrer Beziehung, und sie gerieten immer wieder aneinander, weil keiner nachgeben wollte. Dennoch fanden Alec und die Tänzerin wieder zueinander und gaben sich zum fünften Hochzeitstag 2017 anlässlich ihrer Versöhnung sogar noch einmal das Jawort. Inzwischen sind die beiden Eltern von insgesamt sieben Kindern: Nach Rafael kamen Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo (4), María und Ilaria (2) zur Welt. Ihre Höhen und Tiefen machen sie zum Thema in ihrer gemeinsamen Reality-Show "The Baldwins", die in diesem Jahr ausgestrahlt wurde.

Abseits aller öffentlichen Auftritte und TV-Kameras spricht Hilaria in ihrem neuen Buch auch über die persönlichen Themen, die viele Mütter und Partnerinnen beschäftigen – etwa den Druck, perfekt zu sein, und das Gefühl, es nie allen recht machen zu können. In einem Interview mit Page Six betont Alec, wie wichtig ihm familiärer Zusammenhalt ist und dass er sich nach den schwierigen Phasen immer wieder versichern müsse, dass Hilaria "nicht irgendwohin" geht. Rückblickend gesteht der Schauspieler, dass er nach der Scheidung von Kim Basinger (71) vor allem darunter litt, wie stark die Trennung seine Tochter Ireland (29) getroffen hatte. Bei den Baldwins steht am Ende immer wieder die Erkenntnis, dass auch berühmte Paare mit ganz normalen Alltagsproblemen kämpfen – und dabei manchmal nur ein gemeinsames, erneuertes Eheversprechen hilft, den Weg für eine Zukunft als Familie zu ebnen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin mit ihren sieben Kindern

Anzeige Anzeige