Nach sieben Kindern: Hilaria Baldwin unterzog sich Brust-OP

Diese Mutter hat quasi eine ganze Handballmannschaft bei sich zu Hause sitzen: Hilaria Baldwin (41), Ehefrau von Schauspieler Alec Baldwin (67), hat nun in ihrer TLC-Realityshow "The Baldwins" offen darüber gesprochen, dass sie sich einer Bruststraffung unterzogen hat. Die 41-Jährige erklärte, dass sie die Entscheidung nach der Geburt und dem Stillen ihrer sieben Kinder getroffen habe. Dies sei das erste Mal seit über einem Jahrzehnt, dass sie weder schwanger sei noch stille, sagte sie während der Sendung. "Ich habe so lange gestillt, da war es für mich ein Schritt, um mich selbst wieder wohler zu fühlen", erläuterte die frühere Yoga-Lehrerin, die in der Vergangenheit eine Fehlgeburt erleiden musste.

In einer neuen Episode ihrer Reality-Show, die am Sonntag, 6. April, ausgestrahlt wurde, sprach Hilaria zudem über die körperlichen Veränderungen, die mit ihren Schwangerschaften und dem anschließenden Stillen einhergingen. "Es fühlte sich an, als ob mein Körper gar nicht mehr meiner ist, weil ich gewohnt war, ihn anders zu erleben", erklärte sie. Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig es ihr sei, ihren Kindern, insbesondere ihrer ältesten Tochter Carmen (11), ein gesundes Körperbild zu vermitteln. "Ich möchte nicht, dass sie denkt, man müsse einem bestimmten Ideal entsprechen", so Hilaria weiter. Es sei ihr wichtig, die negativen Erfahrungen, die sie diesbezüglich selbst gemacht habe, für ihre Kinder abzufedern.

Hilaria hat schon häufig offen über ihre Beziehung zu ihrem Körper gesprochen, unter anderem auch ihren Kampf mit Essstörungen thematisiert. In diesem Zusammenhang setzte sie sich in der Vergangenheit mehrfach für Body Positivity ein. Hilaria, die seit 2012 mit Alec verheiratet ist, teilt auf Social-Media-Plattformen regelmäßig weitere Einblicke in ihr Familienleben mit ihrer großen Patchwork-Familie. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder: Carmen, Rafael, Leonardo (8), Romeo (6), Eduardo (4), María Lucía (4) und Ilaria (2). Hinzu kommt Alecs Tochter Ireland Baldwin (29), die aus einer früheren Ehe des Schauspielers mit Kim Basinger (71) stammt.

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren sieben Kindern im Februar 2024

