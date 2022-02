Rooney Mara (36) und Joaquin Phoenix (47) genießen eine Auszeit zu dritt. Im September 2020 wurden die beiden Schauspieler zum ersten Mal Eltern. Ihren Sohn sollen sie nach einem ganz besonderen Menschen benannt haben, nämlich nach dem verstorbenen Bruder des Joker-Darstellers, River Phoenix (✝23). Sein Leben als Eltern hält das Paar akribisch aus der Öffentlichkeit. Nun wurden Rooney und Joaquin allerdings beim Familienurlaub mit Kind in Paris abgelichtet.

Vergangene Woche fotografierten Paparazzi das Hollywood-Paar in der französischen Hauptstadt. Während Rooney den gemeinsamen Nachwuchs in einem Kinderwagen durch die Gegend chauffierte, war Joaquin augenscheinlich damit beschäftigt, sich um all die formalen Dinge vor dem Abflug zu kümmern. Zuvor hatte er noch eine Zigarette geraucht. Die Verlobten wurden nämlich am Pariser Flughafen gesichtet, von wo es für sie weiter nach London ging. Nach der Ankunft wurde die kleine Familie erneut von Fotografen abgelichtet.

Wie happy die beiden Darsteller als Eltern sind, hatte Rooney im vergangenen Jahr zum Ausdruck gebracht. Anlässlich der Muttertagskampagne der US-Tierschutzorganisation Farm Sanctuary hatte die "Carol"-Darstellerin über ihr Leben als Mutter gesprochen und erklärt, wie glücklich sie sei, ein Kind großzuziehen. "Mich um unser Baby zu kümmern, hat mein Herz geöffnet. Es ist ein neues Leben mit mehr Hoffnung und Hingabe, eine bessere und nachhaltigere Welt zu erschaffen", hatte die 36-Jährige damals in einem offenen Brief geschrieben.

Love Paris / MEGA Joaquin Phoenix, Schauspieler

Love Paris / MEGA Rooney Mara und ihr Sohn River im Januar 2022

Getty Images Rooney Mara und Joaquin Phoenix bei der 92. Oscar-Verleihung im Februar 2020

