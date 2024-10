Haben Joaquin Phoenix und Rooney Mara heimlich geheiratet?

Dass Joaquin Phoenix (49) glücklich vergeben ist, ist kein Geheimnis. Aber haben der Joker-Star und seine Liebste Rooney Mara (39) sich etwa heimlich das Jawort gegeben? Mit einem Auftritt im Podcast "Talk Easy" bringt der Schauspieler die Gerüchteküche zum Brodeln: Mit Host Sam Fragoso plaudert er über seine Rede bei den Oscars im Jahr 2020 und erzählt, dass er die Inspiration dafür gefunden habe, während er "mit [seiner] Frau sprach". Hat er sich da etwa verplappert? Ob er und Rooney tatsächlich verheiratet sind, klärt Joaquin in dem Gespräch allerdings nicht auf.

In den vergangenen Jahren machten die beiden nicht den Eindruck, als ob sie es mit dem Bund der Ehe besonders eilig hätten. Kennengelernt haben sie sich bereits im Jahr 2012 – seit 2017 gehen die beiden Filmstars gemeinsam durch Leben. Drei Jahre später machte die Geburt ihres Sohnes sie das erste Mal zu Eltern. Vergangenen Monat erweitere sich ihre kleine Familie um ein weiteres Mitglied: Baby Nummer zwei machte ihr Glück komplett. In ihrer Rolle als Eltern scheinen der 49-Jährige und die "The Social Network"-Darstellerin komplett aufzugehen. "Sie sind ein Team und genießen diese gemeinsame Reise sehr", bestätigte eine Quelle gegenüber Us Weekly. Die Privatsphäre ihrer Kids sei ihnen aber extrem wichtig – die Sprösslinge würden strikt vom Rampenlicht ferngehalten. Da scheint es gut möglich, dass die Schauspieler auch eine Eheschließung nicht an die große Glocke hängen würden.

Aktuell herrscht im Leben von Joaquin ziemlich viel Trubel – neben den Babynews ist der geborene Puerto Ricaner auch schauspieltechnisch in den vergangenen Jahren fest eingespannt gewesen. Der Megaerfolg von "Joker" beförderte ihn 2019 auf der Karriereleiter weit nach oben. Es folgten große Kinofilme wie "Gladiator" und die Hauptrolle in "Napoleon". Durch den Kinostart von "Joker: Folie à Deux" wird es wohl nicht einige Wochen dauern, bis wieder etwas Ruhe in das Leben des Hollywoodstars einkehrt – vielleicht gibt es dann auch ein Statement zu den Hochzeitsgerüchten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rooney Mara und Joaquin Phoenix, November 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix, Schauspieler

Anzeige Anzeige