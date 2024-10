Süßer Paar-Moment: Joaquin Phoenix richtet Rooneys Kleid

Rooney Mara (39) und Joaquin Phoenix (49) verzauberten gemeinsam auf dem roten Teppich der Academy Museum Gala in Los Angeles am Samstagabend. Die Schauspielerin erschien an der Seite ihres langjährigen Partners und zog in einem floralen, durchsichtigen Kleid alle Blicke auf sich, wobei sie mutig ihre Unterwäsche zur Schau stellte. In einem liebevollen Moment half Joaquin seiner Rooney dabei, ihr Kleid zu richten, was sie sichtlich erröten ließ. Das Paar, das selten zusammen auf öffentlichen Veranstaltungen erscheint, zeigte sich glücklicher denn je und begeisterte Fotografen und Fans gleichermaßen.

Der "Joker"-Darsteller bestätigte im vergangenen Monat erstmals, dass Rooney seine "Frau" sei. Die beiden begrüßten zudem kürzlich ihr zweites Kind und sind außerdem Eltern eines vierjährigen Sohnes namens River Mara Phoenix, benannt nach Joaquins älterem Bruder. Von ihrer Mutterrolle begeistert, schwärmte Rooney vergangenes Jahr im Podcast "LaunchLeft": "Ich liebe es so sehr. Ich denke, es ist das Beste auf der Welt." Aus diesem Grund habe sie sich mehr um die Familie gekümmert, während ihr Mann vollkommen in der Arbeit aufgegangen ist.

Bereits 2012 trafen sich die beiden Schauspieler während der Dreharbeiten zum Film "Her", doch ihre Beziehung begann erst nach Rooneys Trennung von Charlie McDowell (41) im Jahr 2016. Gemeinsam haben sie an weiteren Filmprojekten gearbeitet, darunter "Mary Magdalene" und "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot". Neben der Schauspielerei teilen sie eine Leidenschaft für Dokumentationen, wie ihre Mitwirkung an "Dominion". Während Rooney bald in "La Cocina" zu sehen sein wird, ist Joaquin seit wenigen Wochen in "Joker: Folie à Deux" zu bestaunen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix und Rooney Mara, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Love Paris / MEGA Rooney Mara und Joaquin Phoenix mit ihrem Sohn River im Januar 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige