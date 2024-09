Diese Essgewohnheiten haben Joaquin Phoenix und seine Rooney

Rooney Mara (39) hat kürzlich im Interview mit Vogue interessante Einblicke in ihren Alltag mit ihrem Partner Joaquin Phoenix (49) gegeben. Die Schauspielerin verriet, dass meistens der Joker-Darsteller zu Hause den Kochlöffel schwinge und fast alle Familienmahlzeiten zubereite. "Joaquin liebt es und ist sehr gut darin", sagte Rooney über seine kulinarischen Fähigkeiten, sie selbst übernehme dann das Putzen der Küche. Auswärts essen oder Essen bestellen würden die beiden selten, einen Großteil ihrer Lebensmittel bauen sie sogar selbst an.

Auf dem Speiseplan der Schauspieler finden sich gesunde, vegane Gerichte wie Smoothies, Avocado-Toast, sautierter Grünkohl und gedünstetes Gemüse. Der Umstieg auf eine vegane Ernährung sei der Schauspielerin nicht schwergefallen, da sie bereits in ihrer Kindheit zeitweise vegetarisch gegessen habe. "Meine Eltern waren nicht begeistert, weil ich sowieso schon so wählerisch war. Aber sobald ich es selbst entscheiden konnte, habe ich kein Fleisch mehr gegessen – und dann war der Wechsel auf vegan nicht mehr schwer", erinnerte sie sich.

Einzig Käse und Frozen Joghurt hätten Rooney zu Anfang gefehlt, weil es damals noch nicht so viele Alternativen gegeben habe. Auf die Frage nach ihrem Leibgericht antwortete sie lachend mit "Toast". Sie liebe Brot in jeglicher Form und beschreibt sich selbst als jemand, der kohlenhydratreiche und salzige Speisen am liebsten mag. Rooney und Joaquin sind seit Jahren bekannt für ihre vegane Lebensweise und engagieren sich zudem stark für Tierrechte und den Umweltschutz, was sich eben auch in ihrer Ernährung widerspiegelt.

Joaquin Phoenix und Rooney Mara bei einer Demo in Los Angeles, Juni 2019

Getty Images Joaquin Phoenix und Rooney Mara auf einem Event in L.A. im Januar 2019

