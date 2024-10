Statt Heath: Joaquin Phoenix sollte schon 2008 Joker spielen

Joaquin Phoenix (50) hat kürzlich enthüllt, dass er vor 16 Jahren mit Regisseur Christopher Nolan (54) über die Möglichkeit gesprochen hat, den Joker in "The Dark Knight" zu spielen. In einem Interview mit Rick Rubin (61) gab der Oscar-Preisträger zu, dass er damals für die ikonische Rolle des Batman-Widersachers im Gespräch war, die später Heath Ledger (✝28) verkörperte. Wie Deadline berichtet, erklärte Joaquin, dass er sich zu jener Zeit jedoch nicht bereit gefühlt und daher die Rolle abgelehnt habe. "Ich war damals einfach nicht so weit", sagte er über seine Entscheidung.

Gegenüber Entertainment Weekly schildert Joaquin seine Erinnerung: "Ich weiß nicht mehr genau, ob Christopher auf mich zukam und meinte, 'Du bist definitiv der Richtige'. Aber mein Gefühl war, dass ich es nicht machen sollte", sagt Joaquin und fügt hinzu: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Film ohne Heath Ledgers Leistung gewesen wäre." Für seine Darstellung des Jokers erhielt Heath Ledger posthum einen Oscar.

Joaquin spielte schließlich selbst den Joker in Todd Phillips (53) Film "Joker" aus dem Jahr 2019. Dafür erhielt er ebenfalls einen Oscar als bester Hauptdarsteller. In dem Film wird die düstere Herkunftsgeschichte des Charakters beleuchtet. Abseits der Leinwand engagiert sich Joaquin seit Langem für Umwelt- und Tierschutz und ist ein überzeugter Verfechter des Veganismus. Er führt ein zurückgezogenes Leben mit seiner Partnerin Rooney Mara, mit der er einen Sohn hat. Dieser ist nach seinem verstorbenen Bruder River benannt ist.

Heath Ledger als Joker in "The Dark Knight"

Getty Images Joaquin Phoenix und Rooney Mara, Oktober 2024

