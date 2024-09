Rooney Mara hält nichts von zahlreichen Beauty-Produkten

Kürzlich gab die US-amerikanische Schauspielerin Rooney Mara (39) einen Einblick in ihre Beauty-Routine. In einem Interview mit der Vogue beschrieb sie ihren "minimalistischen" Ansatz: "Ich war schon immer eher Beauty-faul. Ich bin Minimalistin. Ich mag es, so wenig wie möglich zu tun." Statt sich auf eine Vielzahl von Pflegeprodukten zu verlassen, setze sie auf ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, Sport und viel Wasser. "Je besser man sich um sich selbst kümmert, desto weniger braucht man", betonte sie.

Dennoch hat die erfolgreiche Schauspielerin, die kürzlich zum zweiten Mal Mutter geworden ist, ein paar Lieblingsprodukte. Mara verriet, dass sie ihr Gesicht oft nur mit Wasser wasche, aber manchmal einen Cleanser benutze – in diesem Fall müsse es ein Reinigungsöl sein. Besonders angetan sei sie von "Seren". "Wenn sie jemals aufhören sollten, das zu produzieren, weiß ich nicht, was ich machen soll", witzelte die Ehefrau von Joaquin Phoenix (49). Make-up hingegen spiele bei ihr keine große Rolle: "Wenn ich Menschen, die sonst viel Make-up tragen, einmal ungeschminkt sehe, denke ich insgeheim immer: 'Du siehst gerade so viel besser aus.'"

Ihren Beauty-Ansatz hat Rooney, die schon mehrere Oscar-Nominierungen erhielt, von ihrer Mutter: "Meine Mutter hat nie etwas machen lassen. Kein Botox. Keine Filler. Und sie ist so schön!" Auch Mara selbst habe bislang keine kosmetischen Eingriffe in Betracht gezogen. Sie verriet weiter, dass sie besonders stolz auf ihre vollen Augenbrauen sei, die sie in ihrer Schulzeit einmal habe waxen lassen, heute aber dunkler färbe, um ihren Look zu vervollständigen. Damit bleibt sie ihrer Einstellung treu: "Etwas zu machen, um dann lange nichts machen zu müssen, ist genau mein Beauty-Ansatz."

Getty Images Rooney Mara, 2024 in Berlin

Getty Images Rooney Mara und Joaquin Phoenix

